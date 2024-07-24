Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1882 г.р.
1883 г.р.
1886 г.р.
1888 г.р.
1890 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батухин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батухин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батухин Василий

Рождение ребёнка
12.03.1882

Сын: Батухин Никифор

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1883

Сын: Батухин Павел

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1886

Дочь: (Батухин) Надежда

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.07.1888

Сын: Батухин Сергей

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.1890

Сын: Батухин ?

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

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