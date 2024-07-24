Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батухин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
12.03.1882
Сын: Батухин Никифор
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
28.06.1883
Сын: Батухин Павел
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
09.09.1886
Дочь: (Батухин) Надежда
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
04.07.1888
Сын: Батухин Сергей
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
11.04.1890
Сын: Батухин ?
Отец ребёнка: Батухин Василий