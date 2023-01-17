Гранкин Василий
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиОколо ?.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Гранкин Никифор
Мать: Гранкина Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Евгений
Мать ребёнка: Гранкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Владимир
Мать ребёнка: Гранкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Юрий
Мать ребёнка: Гранкина Александра
Смерть
Около ?.05.1979