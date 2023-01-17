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Гранкин Василий

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около ?.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гранкин Никифор

Мать: Гранкина Фёкла

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Евгений

Мать ребёнка: Гранкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Владимир

Мать ребёнка: Гранкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Юрий

Мать ребёнка: Гранкина Александра

Смерть
Около ?.05.1979
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