(Хитрова) Глакерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хитрова) Глакерия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1794 г.р.

Мать

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Хитров Иван Васильевич

Мать: Хитрова Акулина

Бракосочетание
17.01.1847

Муж: Мещеряков ? Федотович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по невесте: Василий Васильевич Чёрных и Иван Иванович Хитров, по жениху: Иван Егорович Мещеряков и Иван Филиппович?
Смерть
Неизвестно
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