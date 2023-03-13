(Хитрова) Глакерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Хитров Иван Васильевич
Мать: Хитрова Акулина
Бракосочетание
17.01.1847
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по невесте: Василий Васильевич Чёрных и Иван Иванович Хитров, по жениху: Иван Егорович Мещеряков и Иван Филиппович?
Смерть
Неизвестно