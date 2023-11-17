Осипенкова (Осипенкова) Васса Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Осипенков Тихон Самсонович
Мать: Мария Львовна
Рождение ребёнка
24.11.1938
Дочь: Старовойтова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Радченков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Булатова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Радченков Дмитрий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1979