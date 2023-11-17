Осипенкова (Осипенкова) Васса Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипенкова (Осипенкова) Васса Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Осипенков Тихон Самсонович

Мать: Мария Львовна

Рождение ребёнка
24.11.1938

Дочь: Старовойтова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Радченков Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Булатова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Радченков Дмитрий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1979
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