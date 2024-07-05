Mordechai Tzvi Zvi
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1810
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Peretz (Horowitz) Hessa Hesa
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Rav of Horchev
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Pogos (Horowitz) Yuta Devorah
Мать ребёнка: Horowitz (Landau) Dinah
Смерть
1810