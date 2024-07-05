Mordechai Tzvi Zvi Около 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиMordechai Tzvi Zvi

Mordechai Tzvi Zvi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Дети

1768 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Мать: Horowitz (Babad) Reitze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Peretz (Horowitz) Hessa Hesa

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Rav of Horchev
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Pogos (Horowitz) Yuta Devorah

Мать ребёнка: Horowitz (Landau) Dinah

Смерть
1810

Мы используем куки для улучшения работы сайта.