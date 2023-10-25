Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Овечкин Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Овечкин Прохор Михайлов

Отец ребёнка: Овечкин Михаил Алексеев

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Овечкин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Овечкин Михаил Алексеев

Смерть
Неизвестно
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