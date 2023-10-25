Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Овечкин Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Овечкин Михаил Алексеев
Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Овечкин Михаил Алексеев
Смерть
Неизвестно