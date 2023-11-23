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Феодора Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Прокофий Борисов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриила Петров

Рождение ребёнка
1752

Сын: Филипп Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриила Петров

Филипп Гаврилович (1752 - ?) Родился в семье священника села Лаврентьева Холма Ярославского уезда1 Гавриила Петровича. В 1766 году определен в пономаря к церкви того же села. Впоследствии — дьякон сел... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Сын: Семеон Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриила Петров

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иоанн Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриила Петров

Смерть
1784

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