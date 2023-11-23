Феодора Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Прокофий Борисов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриила Петров
Рождение ребёнка
1752
Сын: Филипп Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриила Петров
Филипп Гаврилович (1752 - ?) Родился в семье священника села Лаврентьева Холма Ярославского уезда1 Гавриила Петровича. В 1766 году определен в пономаря к церкви того же села. Впоследствии — дьякон сел... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Семеон Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриила Петров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иоанн Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриила Петров
Смерть
1784