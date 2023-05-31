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Пожидаев Дмитрий Иванович
Пожидаев Дмитрий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Малахова Ефросинья Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
AG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать:
Малахова Ефросинья Гавриловна
Смерть
1975
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