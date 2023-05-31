Пожидаев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Малахова Ефросинья Гавриловна

Смерть
1975