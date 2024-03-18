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Кёр Хини
Кёр Хини
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
542
Пол
Женский
Отец
Кёр Годдард
511 г.р.
Мать
Кёр Харата Авиринга
517 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
542
Отец:
Кёр Годдард
Мать:
Кёр Харата Авиринга
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