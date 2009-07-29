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Седов Артем Владимирович
Седов Артем Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.2009
Пол
Мужской
Отец
Седов Владимир Александрович
1976 г.р.
Мать
Павленко Оксана Петровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2009
Отец:
Седов Владимир Александрович
Мать:
Павленко Оксана Петровна
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