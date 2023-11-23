Стефанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Михайлова

Стефанида Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Михаил Иванов

Мать: Прасковья Игнатьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звездина Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Иван Григорьевич (1767 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1783 году определен во дьячка к церкви села Андреевского Романов-Борисоглебског... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Сын: Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Николай Григорьевич (1774 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1790 году1 определен в пономаря к церкви села Благовещенского на Черемхе Ром... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Сын: Задубровский Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Задубровский Георгий Григорьевич (1776 — ?) Родился семье дьякона села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Григория Яковлевича. С 1788 года обучался в Ярославской духовной семинарии, уволен из ... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.