Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Михаил Иванов
Мать: Прасковья Игнатьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звездина Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Иван Григорьевич (1767 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1783 году определен во дьячка к церкви села Андреевского Романов-Борисоглебског... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Сын: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Николай Григорьевич (1774 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1790 году1 определен в пономаря к церкви села Благовещенского на Черемхе Ром... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Задубровский Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Задубровский Георгий Григорьевич (1776 — ?) Родился семье дьякона села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Григория Яковлевича. С 1788 года обучался в Ярославской духовной семинарии, уволен из ... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно