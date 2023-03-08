Домна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Егорович
Смерть
Неизвестно