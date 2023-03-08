Домна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Аверкин Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Аверкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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