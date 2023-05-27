Винник Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1949

Сын: Винник Юрий Гергиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1951

Дочь: Ощепкова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1953

Сын: Винник Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1956

Сын: Винник Александр Гергиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно