Винник Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1949
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1951
Дочь: Ощепкова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1953
Сын: Винник Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1956
Сын: Винник Александр Гергиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно