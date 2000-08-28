Овечкина клавдия федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвечкина клавдия федоровна

Овечкина клавдия федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1919

Дата смерти

28.08.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1958

Дочь: Иванова вера васильевна

Отец ребёнка: Иванов василий викторович

Рождение ребёнка
17.06.1958

Сын: Иванов владимир васильевич

Отец ребёнка: Иванов василий викторович

Смерть
28.08.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close