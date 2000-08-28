Овечкина клавдия федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1919
Дата смерти28.08.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1958
Дочь: Иванова вера васильевна
Отец ребёнка: Иванов василий викторович
Рождение ребёнка
17.06.1958
Сын: Иванов владимир васильевич
Отец ребёнка: Иванов василий викторович
Смерть
28.08.2000