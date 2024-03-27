Абдулин Талгат
Место рожденияд. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Дата рождения1925
Дата смерти07.03.1944
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Абдулла Зарифулла
Мать: Нурлыбанат
д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Военная служба
Неизвестно
Абдулин Талгат Рядовой __.__.1925 Татарская АССР, Камско-Устьинский р-н, д. Мерет-Кози, Место службы: в/ч п/п 33058 865 сп 271 сд. Донесение о потерях Убит 07.03.1944 Украинская ССР, Винницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Качановка, кладбище
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3828128/
Смерть
07.03.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Винницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Качановка, кладбище