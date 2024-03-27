Абдулин Талгат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулин Талгат

Место рождения

д. Б. Мереткозино, Татарская АССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

07.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Абдулла Зарифулла

Мать: Нурлыбанат

д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Военная служба
Неизвестно
Абдулин Талгат Рядовой __.__.1925 Татарская АССР, Камско-Устьинский р-н, д. Мерет-Кози, Место службы: в/ч п/п 33058 865 сп 271 сд. Донесение о потерях Убит 07.03.1944 Украинская ССР, Винницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Качановка, кладбище
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3828128/
Смерть
07.03.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Винницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Качановка, кладбище
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