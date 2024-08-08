Бочкарева (Вагина) Агрипина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева (Вагина) Агрипина Тимофеевна

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкарева Клеопатра Александровна

Отец ребёнка: Бочкарев Александр Илларионович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
04.02.1851 ст.

Муж: Бочкарев Александр Илларионович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
МК за 1851 год. Жених Быркинского села крестьянин Александр Ларионов Бочкарев, первым браком, православный, 22 года. Невеста: Агрипина Тимофеева дочь крестьянина Тимофея Вагина, православная, 19 лет. ... Показать все
Рождение ребёнка
08.?.1852

Сын: Бочкарев Егор (Георгий) Александрович

Отец ребёнка: Бочкарев Александр Илларионович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Восприемники: казак Иоанн Иоаннов Бочкарев и сестра его девица Пелагия Иларионова. В ИВ за 1862 год - 16 лет и как Григорий (скорей всего ошибка, так как брак родителей в 1851 году).
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Бочкарева Варвара Александровна

Отец ребёнка: Бочкарев Александр Илларионович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 9 лет.
Смерть
Неизвестно

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