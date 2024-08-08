Бочкарева (Вагина) Агрипина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарева Клеопатра Александровна
Отец ребёнка: Бочкарев Александр Илларионович
Бракосочетание
04.02.1851 ст.
МК за 1851 год. Жених Быркинского села крестьянин Александр Ларионов Бочкарев, первым браком, православный, 22 года. Невеста: Агрипина Тимофеева дочь крестьянина Тимофея Вагина, православная, 19 лет. ... Показать все
Рождение ребёнка
08.?.1852
Сын: Бочкарев Егор (Георгий) Александрович
Отец ребёнка: Бочкарев Александр Илларионович
Восприемники: казак Иоанн Иоаннов Бочкарев и сестра его девица Пелагия Иларионова. В ИВ за 1862 год - 16 лет и как Григорий (скорей всего ошибка, так как брак родителей в 1851 году).
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Бочкарева Варвара Александровна
Отец ребёнка: Бочкарев Александр Илларионович
В ИВ за 1862 год - 9 лет.
Смерть
Неизвестно