Макар Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: Мирон
"Приемыш" в семье Андрея Алексеева. Андрей Алексеев Мологино, Дата рождения 1748 Дата смерти После 1820 https://familio.org/persons/4e6470d2-32d2-47ab-9879-3cb78256d603?personId=4e6470d2-32d2-47ab-9... Показать все
Бракосочетание
Около 12.02.1816
Жена: Аграфена Андреева
"Приемыш" в семье Андрея Алексеева.
Место жительства
Около 1818
Рождение ребёнка
19.02.1819
Сын: Герасим Макаров
Мать ребёнка: Аграфена Андреева
Восприемник Терентий Герасимов (Мологино) В исповедальных росписях 1860 семья Герасима , дочь Александра. НЕ ПОДТВЕРДИТЬ пока. Пока записываю как отца Александры. ДЕТИ: Фекла Макарий Ольга Дарья ... Показать все
Смерть
До 1826
Мологино, Страшевская волость, Старицкий уезд