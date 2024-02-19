Макар Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Мирон

Мать: не указана

"Приемыш" в семье Андрея Алексеева. Андрей Алексеев Мологино, Дата рождения 1748 Дата смерти После 1820 https://familio.org/persons/4e6470d2-32d2-47ab-9879-3cb78256d603?personId=4e6470d2-32d2-47ab-9... Показать все
Бракосочетание
Около 12.02.1816

Жена: Аграфена Андреева

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
"Приемыш" в семье Андрея Алексеева.
Место жительства
Около 1818
Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1819

Сын: Герасим Макаров

Мать ребёнка: Аграфена Андреева

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Восприемник Терентий Герасимов (Мологино) В исповедальных росписях 1860 семья Герасима , дочь Александра. НЕ ПОДТВЕРДИТЬ пока. Пока записываю как отца Александры. ДЕТИ: Фекла Макарий Ольга Дарья ... Показать все
Смерть
До 1826
Мологино, Страшевская волость, Старицкий уезд
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