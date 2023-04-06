Качанова (Зитева) Светлана Валерьевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1966
Отец: Зитев Валерий Иванович
Мать: Зитева Галина Тимофеевна
Бракосочетание
21.11.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качанов Юрий Анатольевич
Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
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