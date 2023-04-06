Качанова (Зитева) Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качанова (Зитева) Светлана Валерьевна

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Место рождения

Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.12.1966

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1966

Отец: Зитев Валерий Иванович

Мать: Зитева Галина Тимофеевна

Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
21.11.1991

Муж: Качанов Юрий Анатольевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качанов Юрий Анатольевич

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
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