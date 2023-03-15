Danilewicz Jan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Danilewicz Jan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Danilewicz Fabian

Мать: Danilewicz Maria

Смерть
1985
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