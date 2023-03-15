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Danilewicz Jan
Danilewicz Jan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
1985
Пол
Мужской
Отец
Danilewicz Fabian
Мать
Danilewicz (Rudiakowska) Maria
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Danilewicz Fabian
Мать:
Danilewicz Maria
Смерть
1985
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