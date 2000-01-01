Блинов Моисей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Моисей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Блинов Иван Иванович

Мать: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Устиния Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Ефимия Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1852 ст.
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