Блинов Моисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смерти1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Блинов Иван Иванович
Мать: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Устиния Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Ефимия Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Варвара Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1852 ст.