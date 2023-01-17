Растоскуев Петр Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растоскуев Петр Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Растоскуев Кирилл (Семенович?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зайцева Ольга Петровна

Мать ребёнка: ?

Большие Ручьи, Грылевская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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