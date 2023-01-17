Растоскуев Петр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Растоскуев Кирилл (Семенович?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зайцева Ольга Петровна
Мать ребёнка: ?
Большие Ручьи, Грылевская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно