Календарев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Календарев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Челябинская область, с. Углинка

Дата рождения

1926

Дата смерти

27.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинская область, с. Углинка
Рождение ребёнка
07.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.05.2005
Южный, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
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