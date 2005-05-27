Календарев Иван Дмитриевич
Место рожденияЧелябинская область, с. Углинка
Дата рождения1926
Дата смерти27.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Челябинская область, с. Углинка
Рождение ребёнка
07.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.05.2005
Южный, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область