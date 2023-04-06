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Пушкарев Марко Филиппов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Пушкарев Филат (Филипп) Анкудинов

Мать: Пушкарева Марфа Осипова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Екатерина Маркова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акилина Маркова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Евдокия Маркова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Пушкарев Тихон Марков

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1843 ст.

Сын: Пушкарев Алексей Марков

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1845 ст.

Сын: Пушкарев Максим Марков

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1849 ст.

Сын: Пушкарев Федот Марков

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Евдокия Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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