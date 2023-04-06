Пушкарев Марко Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Екатерина Маркова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акилина Маркова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Евдокия Маркова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
13.03.1843 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
18.01.1845 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
01.02.1849 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858