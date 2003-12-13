Гайдт (Дерикочма) Вера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1916
Дата смерти13.12.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1916
Отец: Дерикочма Семен Галактионович
Мать: Дерикочма Татьяна
Рождение ребёнка
13.11.1939
Дочь: Машонкина Элеонора Федоровна
Отец ребёнка: Гайдт Федор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2003
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область