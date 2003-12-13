Гайдт (Дерикочма) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдт (Дерикочма) Вера Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1916

Дата смерти

13.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1916

Отец: Дерикочма Семен Галактионович

Мать: Дерикочма Татьяна

Рождение ребёнка
13.11.1939

Дочь: Машонкина Элеонора Федоровна

Отец ребёнка: Гайдт Федор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдт Федор Иосифович

Смерть
13.12.2003
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
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