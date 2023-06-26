Усманова Гульнур Назиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманова Гульнур Назиповна

Усманова Гульнур Назиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Назип Ахметшарифович

Мать: Усманова Мунавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радик Аскатович

Отец ребёнка: Аскат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавдуда Аскатовна

Отец ребёнка: Аскат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равкат Аскатович

Отец ребёнка: Аскат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аскат