Усманова Гульнур Назиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Назип Ахметшарифович
Мать: Усманова Мунавара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радик Аскатович
Отец ребёнка: Аскат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавдуда Аскатовна
Отец ребёнка: Аскат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равкат Аскатович
Отец ребёнка: Аскат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аскат