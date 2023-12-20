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Будина Ульяния Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будин Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Будин Семен Иванович

Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Будин Федор Иванович

Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Будин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов

Смерть
Неизвестно

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