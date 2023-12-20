Будина Ульяния Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будин Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Будин Семен Иванович
Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Будин Федор Иванович
Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Будин Иван Кондратов
Смерть
Неизвестно