Иванова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1898
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.08.1921
Дочь: Козлова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Козлов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1925
Дочь: Козлова Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Козлов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
20.01.1927
Дочь: Козлова Галина Максимовна
Отец ребёнка: Козлов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
11.12.1931
Сын: Козлов Николай Максимович
Отец ребёнка: Козлов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Козлова Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Козлов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
22.01.1941
Сын: Козлов Анатолий Максимович
Отец ребёнка: Козлов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Анатолий Максимович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно