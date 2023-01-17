Опошнянская Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опошнянская Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Малака Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Опошнянский Евдоким Иванович

Дуванка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Зайченки, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опошнянский Евдоким Иванович

Смерть
Неизвестно
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