Калмыкова (Руденко) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Руденко) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.?

Дата смерти

?.06.2019

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1963

Сын: Калмыков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Калмыков Владимир Петрович

Смерть
?.06.2019