Калмыкова (Руденко) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.?
Дата смерти?.06.2019
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1963
Сын: Калмыков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Калмыков Владимир Петрович
Смерть
?.06.2019