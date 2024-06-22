Ужастина Александра Ивановна 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ужастина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Ужастин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ужастин Виктор Константинович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна

Отец ребёнка: Ужастин Виктор Константинович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Бабич (Ужастина) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Ужастин Виктор Константинович

Смерть
Неизвестно

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