Ужастина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Ужастин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Ужастин Виктор Константинович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна
Отец ребёнка: Ужастин Виктор Константинович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Бабич (Ужастина) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Ужастин Виктор Константинович
Смерть
Неизвестно