Алексеева Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Федор

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Федорова Прасковья

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Рождение ребёнка
1868

Сын: Федоров Леонтий

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Смерть
После 1869

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