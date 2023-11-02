Алексеева Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Федор
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Федорова Прасковья
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Рождение ребёнка
1868
Сын: Федоров Леонтий
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Смерть
После 1869