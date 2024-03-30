Семенко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенко Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Семенко Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенко Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенко Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Семенко Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно