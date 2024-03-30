Семенко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенко Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Семенко Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Семенко Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенко Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Семенко Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенко Сергей Михайлович

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