Тюхтин Валентин Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтин Валентин Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюхтин Ефим Николаевич

Мать: Тюхтина Елена Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Тюхтина Дина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхтина Дина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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