Тюхтин Валентин Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюхтин Ефим Николаевич
Мать: Тюхтина Елена Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюхтин Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Тюхтина Дина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюхтина Дина Филипповна
Смерть
Неизвестно