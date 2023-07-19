Сахарова Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Неизвестно

Отец: Сахаров Василий Григорьевич

Мать: не указана