Логиновская (Труфанова) Ефросинья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логиновская (Труфанова) Ефросинья Гавриловна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.05.1916 ст.

Дата смерти

29.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

II
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1916 ст.

Отец: Труфанов Гавриил Иванович

Мать: Труфанова Анна Петровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1930 или 1931

Муж: Логиновский Илья Николаевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логиновский Илья Николаевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Иван Павлович

Смерть
29.11.1996
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область