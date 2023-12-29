Сильченок Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
козак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сильченок Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
19.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Сильченок) Параскевия Ивановна
Мать ребёнка: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сильченок Феодор Иванович
Мать ребёнка: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
13.07.1839 ст.
Сын: Сильченок Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна
Смерть
Неизвестно