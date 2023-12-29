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Сильченок Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сильчинок Варвара Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
козак
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сильченок Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
19.01.1830 ст.

Жена: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Сильченок) Параскевия Ивановна

Мать ребёнка: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сильченок Феодор Иванович

Мать ребёнка: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
13.07.1839 ст.

Сын: Сильченок Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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