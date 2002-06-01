Романенко Зинаида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1935
Дата смерти?.06.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1963
Дочь: Никифорова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1968
Сын: Дъяконов Вячеслав Юрьевич
Отец ребёнка: Дъяконов Юрий Вячеславович
Смерть
?.06.2002