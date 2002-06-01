Романенко Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

25.08.1935

Дата смерти

?.06.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1963

Дочь: Никифорова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1968

Сын: Дъяконов Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Дъяконов Юрий Вячеславович

Смерть
?.06.2002
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