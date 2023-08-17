Минниханова Гыйниамал Аюб кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1929
Сын: Минниханов Кабир Сабур улы
Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1978