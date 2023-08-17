Минниханова Гыйниамал Аюб кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинниханова Гыйниамал Аюб кызы

Минниханова Гыйниамал Аюб кызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Минниханов Кабир Сабур улы

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Мухаматсабур Миннихан улы

Смерть
1978