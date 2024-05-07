Ковтун Мелания Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1887
Дочь: Ковтун (Ковтун) Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович
Рождение ребёнка
05.07.1890
Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович
Рождение ребёнка
23.01.1893
Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович
Рождение ребёнка
30.07.1896
Дочь: Ковтун Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович
Рождение ребёнка
03.08.1902
Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович