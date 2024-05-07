Ковтун Мелания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Мелания Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1887

Дочь: Ковтун (Ковтун) Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1890

Сын: Ковтун Сергей Захарович

Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Ковтун Василий Захарович

Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1896

Дочь: Ковтун Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Ковтун Иван Захарович

Отец ребёнка: Ковтун Захарий Мартинианович

Кунашовка, Чернігівська область

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