Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов

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Место рождения

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1629

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629

Отец: Рябев Иван (Ивашко) Андреев

Мать: не указана

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Рябев Мартемьян Андреев

Мать ребёнка: не указана

Кокуй 1-й, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Рябев Игнатий (Игнашка) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Кокуй 1-й, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Рябев Мокей (Мочка) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Кокуй 1-й, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кокуй 1-й, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1702
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