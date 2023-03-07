Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов
Место рождениядер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1629
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1629
Отец: Рябев Иван (Ивашко) Андреев
Мать: не указана
дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1669
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Рябев Игнатий (Игнашка) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Рябев Мокей (Мочка) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1702