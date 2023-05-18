(Плетеня) Еврозина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плетеня) Еврозина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1920

Сын: Луцишин Иван Теодорович

Отец ребёнка: Луцишин Теодор Николаевич

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
17.01.1923

Дочь: Катерина Теодоровна

Отец ребёнка: Луцишин Теодор Николаевич

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
22.02.1926

Сын: Луцишин Михаил Теодорович

Отец ребёнка: Луцишин Теодор Николаевич

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
04.02.1929

Дочь: Анна Теодоровна

Отец ребёнка: Луцишин Теодор Николаевич

Великая Сушица, Львівська область
дом 60
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцишин Теодор Николаевич

Смерть
Неизвестно