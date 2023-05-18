(Плетеня) Еврозина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1920
Отец ребёнка: Луцишин Теодор Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1923
Дочь: Катерина Теодоровна
Отец ребёнка: Луцишин Теодор Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1926
Сын: Луцишин Михаил Теодорович
Отец ребёнка: Луцишин Теодор Николаевич
Рождение ребёнка
04.02.1929
Дочь: Анна Теодоровна
Отец ребёнка: Луцишин Теодор Николаевич
дом 60
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно