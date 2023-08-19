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Кикин Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1921

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1948

Сын: Кикин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кикина Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Кикина Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Кикина Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Кикина Ксения Герасимовна

Смерть
1994