Кикин Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1921
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1948
Мать ребёнка: Кикина Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Кикина Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Кикина Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Кикина Ксения Герасимовна
Смерть
1994