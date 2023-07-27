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Дьякова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1866

Сын: Дьяков Николай Степанович

Отец ребёнка: Дьяков Степан Даниилович

Рождение ребёнка
17.08.1881

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Дьяков Степан Даниилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Степан Даниилович

Смерть
Неизвестно