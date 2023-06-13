Ковалёва Антипина Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.?
Дочь: Ковалёва Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Викторович
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Ковалёва Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно