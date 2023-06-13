Ковалёва Антипина Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёва Антипина Анна Викторовна

Ковалёва Антипина Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.?

Дочь: Ковалёва Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Викторович

Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Ковалёва Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Сергей Викторович