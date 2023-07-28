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Антонов Дмитрий Владимирович
Антонов Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Антонов Владимир Александровичь
Мать
Антонова (Синицина) Лидия Ивановна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Антонов Владимир Александровичь
Мать:
Антонова Лидия Ивановна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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