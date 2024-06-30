Коваленко Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова (Коваленко) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко (Муратова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко (Муратова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Коваленко (Муратова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Александр Иванович

Мать ребёнка: Коваленко (Муратова) Мария Ивановна

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