Ростовцев Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ростовцева) ?
Рождение ребёнка
13.12.1978
Дочь: Ростовцева (Калейчик) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1981
Дочь: (Ростовцева) Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности