Ростовцев Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцев Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
1981 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ростовцева) ?

Рождение ребёнка
13.12.1978

Дочь: Ростовцева (Калейчик) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1981

Дочь: (Ростовцева) Анна

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