Маву Ребия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: Османова Фатма Мустафа къызы
Отец ребёнка: Османов Мустафа Эмир огълу
Рождение ребёнка
1942
Сын: Османов Эбазер Мустафа огълу
Отец ребёнка: Османов Мустафа Эмир огълу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Эмирусеин Мустафа огълу
Отец ребёнка: Османов Мустафа Эмир огълу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Самарканд, Узбекистан