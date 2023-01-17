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Маву Ребия

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Место рождения

Васильевка, Ялтинский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: Османова Фатма Мустафа къызы

Отец ребёнка: Османов Мустафа Эмир огълу

Чехово, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1942

Сын: Османов Эбазер Мустафа огълу

Отец ребёнка: Османов Мустафа Эмир огълу

Чехово, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Эмирусеин Мустафа огълу

Отец ребёнка: Османов Мустафа Эмир огълу

Чехово, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Османов Мустафа Эмир огълу

Смерть
1963
Самарканд, Узбекистан
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