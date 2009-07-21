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Седов Олег Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1956

Дата смерти

21.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1956

Отец: Седов Константин Николаевич

Мать: Алина Тихоновна

Рождение ребёнка
18.04.1983

Дочь: Седова Евгения Олеговна

Мать ребёнка: Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
15.09.1989

Дочь: Седова Ксения Олеговна

Мать ребёнка: Любовь Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Константиновна

Смерть
21.07.2009