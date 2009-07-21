Седов Олег Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1956
Дата смерти21.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1956
Отец: Седов Константин Николаевич
Мать: Алина Тихоновна
Рождение ребёнка
18.04.1983
Дочь: Седова Евгения Олеговна
Мать ребёнка: Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
15.09.1989
Дочь: Седова Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Любовь Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Константиновна
Смерть
21.07.2009