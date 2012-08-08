Мухаметьянова Рауза Габтельхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьянова Рауза Габтельхаковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1950

Дата смерти

08.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1950

Отец: Мухаметьянов Габтельхак Мухаматьянович

Мать: Ахмадишина Хидая Ахмадиша кызы

Рождение ребёнка
04.07.1972

Сын: Файзуллин Алмаз Галимзянович

Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович

Рождение ребёнка
01.02.1975

Сын: Файзуллин Азат Галимзянович

Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович

Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1977

Дочь: Файзуллина Зиля Галимзянова

Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович

Рождение ребёнка
23.02.1980

Дочь: Файзуллина Лилия Галимзяновна

Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович

Рождение ребёнка
03.03.1983

Дочь: Файзуллина Ляйля Галимзяновна

Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович

Смерть
08.08.2012
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