Мухаметьянова Рауза Габтельхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1950
Дата смерти08.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1950
Рождение ребёнка
04.07.1972
Сын: Файзуллин Алмаз Галимзянович
Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович
Рождение ребёнка
01.02.1975
Сын: Файзуллин Азат Галимзянович
Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович
Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1977
Дочь: Файзуллина Зиля Галимзянова
Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович
Рождение ребёнка
23.02.1980
Дочь: Файзуллина Лилия Галимзяновна
Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович
Рождение ребёнка
03.03.1983
Дочь: Файзуллина Ляйля Галимзяновна
Отец ребёнка: Файзуллин Галимзян Файзуллинович
Смерть
08.08.2012